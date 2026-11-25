Нагадаємо, процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України перейшов у практичну площину в червні 2025 року. Тоді президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про його створення.

У січні 2026 року Європейський Союз виділив перші 10 млн євро на фінансування майбутнього спецтрибуналу. Рішення стало важливим кроком для запуску установи, оскільки раніше виникали побоювання щодо нестачі коштів на її створення та роботу.