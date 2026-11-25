Напомним, процесс создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины перешел в практическую плоскость в июне 2025 года. Тогда президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о его создании.

В январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на финансирование будущего спецтрибунала. Решение стало важным шагом для запуска учреждения, поскольку раньше возникали опасения относительно нехватки средств на его создание и работу.