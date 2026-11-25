Верховна Рада ухвалила рішення про приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За відповідну постанову проголосували 293 народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Закону про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України №0399 від 30 жовтня 2026 року.

Таким чином, Україна долучиться до ухвалення ключових рішень щодо організації та роботи Спеціального трибуналу, який має розглядати злочин агресії проти України.

Це дозволить представникам країни брати участь у визначенні політики діяльності спецтрибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.

Нагадаємо, процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України перейшов у практичну площину в червні 2025 року. Тоді президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про його створення.

У січні 2026 року Європейський Союз виділив перші 10 млн євро на фінансування майбутнього спецтрибуналу. Рішення стало важливим кроком для запуску установи, оскільки раніше виникали побоювання щодо нестачі коштів на її створення та роботу.