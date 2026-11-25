Верховная Рада приняла решение о присоединении Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. За соответствующее постановление проголосовали 293 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины №0399 от 30 октября 2026 года.

Таким образом, Украина примет участие в принятии ключевых решений по организации и работе Специального трибунала, который должен рассматривать преступление агрессии против Украины.

Это позволит представителям страны участвовать в определении политики деятельности спецтрибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.

Напомним, процесс создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины перешел в практическую плоскость в июне 2025 года. Тогда президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о его создании.

В январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на финансирование будущего спецтрибунала. Решение стало важным шагом для запуска учреждения, поскольку раньше возникали опасения относительно нехватки средств на его создание и работу.