Україна не причетна. Зеленський зробив заяву щодо атаки на судна біля Болгарії

За його словами, зараз по лінії спецслужб з'ясовуються усі обставини удару РФ по цивільному судноплавству.

"Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо всім, хто постраждав", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що українські військові не проводили жодних операцій у цьому районі. Він додав, що дії країни-агресорки є свідомою спробою перетворити західну частину Чорного моря на непридатну для мореплавства.

"Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-морські сили зв'язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами", - заявив він.

Постійне збільшення ескалації

Глава держави повідомив, що вже доручив ЗСУ, Міністерству оборони та розвідці максимально посилити співпрацю з партнерами для розширення оборонних можливостей.

Зеленський нагадав, що напередодні було уражено судно у водах Румунії, а тепер у Болгарії. Він зазначив, що Москва планує постійно збільшувати ескалацію.

"Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність", - сказав президент.

Що відомо про атаку на судна

Нагадаємо, атака на судна сталася близько 03:00 у вівторок, 6 жовтня, приблизно за 70-80 морських миль на схід від узбережжя Болгарії, в районі Бяли. Під удар потрапили два суховантажі:

ALFA WATAN - під прапором Того;

ABLE - під прапором Палау.

Суховантаж ALFA WATAN зазнав критичних пошкоджень і затонув. Наразі невідомо, що сталося з його екіпажем. Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію.