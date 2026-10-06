Украина не имеет отношения. Зеленский сделал заявление об атаке на суда возле Болгарии

По его словам, сейчас по линии спецслужб выясняются все обстоятельства удара РФ по гражданскому судоходству.

"Сегодня ночью в водах Болгарии были атакованы два гражданских судна. Одно затонуло, другое получило значительные повреждения. Мы сочувствуем всем, кто пострадал", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские военные не проводили никаких операций в этом районе. Он добавил, что действия страны-агрессора - сознательная попытка превратить западную часть Черного моря в непригодную для мореходства.

"Уточнили все данные с болгарской стороной: наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами", - заявил он.

Постоянное увеличение эскалации

Глава государства сообщил, что уже поручил ВСУ, Министерству обороны и разведке максимально усилить сотрудничество с партнерами по расширению оборонных возможностей.

Зеленский напомнил, что накануне было поражено судно в водах Румынии, а теперь в Болгарии. Он отметил, что Москва планирует постоянно увеличивать эскалацию.

"Постоянно их дроны уже залетают в Молдову и уже не первая идет атака на суда в Черном море в водах партнеров. Постоянно продолжаются атаки против наших портов, и должна быть четкая реакция на эту российскую агрессивность", - сказал президент.

Что известно об атаке на суда

Напомним, атака на суда произошла около 03:00 во вторник, 6 октября, примерно в 70-80 морских милях к востоку от побережья Болгарии, в районе Бялы. Под удар попали два сухогруза:

ALFA WATAN - под флагом Того;

ABLE - под флагом Палау.

Сухогруз ALFA WATAN получил критические повреждения и затонул. Пока неизвестно, что произошло с его экипажем. Болгарские службы производят поисково-спасательную операцию.