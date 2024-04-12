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Україна представила конкретні проекти щодо роботи з повернення викрадених РФ дітей, - ОП

Фото: відбулося чергове засідання Міжнародної коаліції за повернення депортованих РФ українських дітей (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

На другому пленарному засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, викрадених та незаконно депортованих російськими загарбниками, Київ представив конкретні проєкти щодо роботи над їх поверненням та реінтеграцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Дане засідання Міжнародної коаліції відбулося під співголовуванням України та Канади.

За словами виконавчої директорки Українського бюро МЗС Канади Каті Чаби, масштаби діяльності коаліції прогресують, а кількість залучених країн "і далі зростає".

"Сьогоднішня зустріч покликана надати партнерам чітку й детальну інформацію щодо діяльності України задля повернення викрадених дітей і способів підтримки такої діяльності з боку членів коаліції", - зазначила вона.

В ОП поінформували, що під час засідання Україна презентувала "конкретні проєкти та способи залучення країн до активної роботи з повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією дітей".

Зазначається, що вказані ініціативи охоплюють такі сфери:

  • виявлення місцеперебування викрадених українських дітей,
  • розробка механізмів їх повернення, участі у дипломатичних переговорах,
  • підтримка дітей після повернення та забезпечення їхньої реабілітації,
  • притягнення винних осіб до відповідальності,
  • проведення спільних інформаційних кампаній.

На засіданні представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова презентувала проєкт, спрямований на безпечне повернення дітей, депортованих або примусово переміщених російськими загарбниками.

"Найважливішим завданням на сьогодні є фізичне повернення українських дітей додому. Важливо діяти швидко, адже під тиском російської пропаганди знищується ідентичність неповнолітніх", - наголосила вона.

Також в Офісі розповіли, що голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова презентувала проєкт для реінтеграції дітей, надання необхідної реабілітаційної допомоги та їхнього розміщення в сімейних формах виховання.

За підсумками цього засідання Міжнародної коаліції десятки країн висловили готовність брати активну участь у реалізації презентованих Україною проєктів, що сприятимуть поверненню та реінтеграції українських дітей.  

Міжнародна коаліція щодо повернення українських дітей

Керівник ОП Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі офіційно запустили роботу коаліції в лютому 2024 року. Був представлений Рамковий документ діяльності на першому пленарному засіданні коаліції. 

Додамо, загальна кількість країн - учасниць коаліції зросла до 35 завдяки приєднанню двох нових членів - Ліхтенштейну та Словенії. 

Депортація українських дітей Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до окупованого Криму, а також до Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.

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