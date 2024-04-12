Украина представила конкретные проекты о работе по возвращению похищенных РФ детей, - ОП

Данное заседание Международной коалиции прошло под сопредседателем Украины и Канады.

По словам исполнительного директора Украинского бюро МИД Канады Кати Чабы, масштабы деятельности коалиции прогрессируют, а количество привлеченных стран "и дальше растет".

"Сегодняшняя встреча призвана предоставить партнерам четкую и детальную информацию о деятельности Украины для возвращения похищенных детей и способов поддержки такой деятельности со стороны членов коалиции", - отметила она.

В ОП проинформировали, что во время заседания Украина представила "конкретные проекты и способы привлечения стран к активной работе по возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией детей".

Отмечается, что указанные инициативы охватывают следующие сферы:

выявление местонахождение похищенных украинских детей,

разработка механизмов их возврата, участия в дипломатических переговорах,

поддержка детей после возвращения и обеспечения их реабилитации,

привлечение виновных лиц к ответственности,

проведение совместных информационных кампаний.

На заседании представитель уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова представила проект, направленный на безопасное возвращение детей, депортированных или принудительно перемещенных российскими захватчиками.

"Важнейшей задачей на сегодняшний день является физический возврат украинских детей домой. Важно действовать быстро, поскольку под давлением российской пропаганды уничтожается идентичность несовершеннолетних", - подчеркнула она.

Также в Офисе рассказали, что глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова презентовала проект для реинтеграции детей, предоставления необходимой реабилитационной помощи и их размещения в семейных формах воспитания.

По итогам этого заседания Международной коалиции десятки стран выразили готовность активно участвовать в реализации представленных Украиной проектов, которые будут способствовать возвращению и реинтеграции украинских детей.

Международная коалиция по возвращению украинских детей

Руководитель ОП Андрей Ермак и министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли официально запустили работу коалиции в феврале 2024 года. Был представлен Рамочный документ деятельности на первом пленарном заседании коалиции.

Добавим, общее количество стран - участниц коалиции выросло до 35 благодаря присоединению двух новых членов - Лихтенштейна и Словении.

Депортация украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в оккупированный Крым, а также в Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы, и навязывали пророссийскую пропаганду.