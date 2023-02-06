Україна працює над отриманням першої ескадрильї західних літаків, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Міністр зазначив, що наразі з точки зору масовості на ринку та доступності обслуговування базовою моделлю для України є американський F-16. Водночас не обов’язково саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна.

"Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку", - зазначив він.

Глава МЗС додав, що єдині бар’єри партнерів у наданні Україні бойових літаків - це психологія. Він нагадав, що такі самі перепони свого часу стояли на заваді отриманню РСЗВ HIMARS, ЗРК Patriot і західних танків, але Україні все ж таки вдалося подолати бар’єри та розблокувати постачання цих типів озброєння.

"Я не маю сумнівів, що ми відкриємо опцію постачання бойових літаків. І тут Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Офіс президента, особисто президент Володимир Зеленський - вся команда працює над тим, щоб відкрити ці останні зачинені двері", - наголосив він.

Міністр нагадав, що жодні побоювання партнерів щодо надання Україні попередніх типів озброєння не виправдалися. На його думку, так само не виправдаються страхи та побоювання щодо надання Україні іноземних бойових літаків, відтак рішення варто ухвалювати якнайшвидше.