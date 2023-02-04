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Посол в США: бойові літаки для України постійно у фокусі розмов

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США, Субота 04 лютого 2023 19:15
Посол в США: бойові літаки для України постійно у фокусі розмов Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Питання постачання бойових літаків Україні постійно знаходиться у фокусі під час дискусій з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксану Маркарову під час телемарафону.

"Літаки у фокусі розмов. Ми ці дискусії почали давно і не припиняли", - заявила Макарова.

Вона наголосила, що зазвичай перемовинам сприяють зустрічі у "Рамштайні", та нагадала, що саме так було у випадку з розблокуванням танків для України.

"Я сподіваюся, що як і з іншими спроможностями, ми зможемо разом з нашими партнерами все вирішити", - підкреслила посол.

Нагадаємо, вчора міністр оборони заявив, що Україна веде перемовини про пошук платформи для отримання авіації.

Своєю чергою прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.

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