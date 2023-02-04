Посол в США: бойові літаки для України постійно у фокусі розмов

Питання постачання бойових літаків Україні постійно знаходиться у фокусі під час дискусій з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксану Маркарову під час телемарафону.

"Літаки у фокусі розмов. Ми ці дискусії почали давно і не припиняли", - заявила Макарова.

Вона наголосила, що зазвичай перемовинам сприяють зустрічі у "Рамштайні", та нагадала, що саме так було у випадку з розблокуванням танків для України.

"Я сподіваюся, що як і з іншими спроможностями, ми зможемо разом з нашими партнерами все вирішити", - підкреслила посол.