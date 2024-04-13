Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини, - Зеленський

Зеленський нагадав, що сьогодні є "дуже хороший результат міжнародної роботи", а саме - Німеччина надасть Україні додатковий Patriot. Про це він сьогодні домовився з канцлером Олафом Шольцом.

"Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T - це теж сильна ППО - і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", - сказав президент.

Глава держави додав, що Україна не зупиняється і продовжує роботу з партнерами, які так само можуть допомогти. Зокрема, йдеться про Литву, Чехію, Румунію, Польщу, Угорщину, Швейцарію, Латвію, Нідерланди, Грецію, Португалію та Ірландію.

"Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт - це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу", - резюмував він.