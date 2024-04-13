Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии, - Зеленский

Украина продолжает искать дополнительные системы ПВО по миру. В частности, ведется работа по получению дополнительной системы IRIS-T от Германии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
Зеленский напомнил, что сегодня "очень хороший результат международной работы", а именно - Германия предоставит Украине дополнительный Patriot. Об этом он сегодня договорился с канцлером Олафом Шольцом.
"Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российской террора", - сказал президент.
Глава государства добавил, что Украина не останавливается и продолжает работу с партнерами, которые также могут помочь. В частности, речь идет о Литве, Чехии, Румынии, Польше, Венгрии, Швейцарии, Латвии, Нидерландах, Греции, Португалии и Ирландии.
"Мы сделаем все для результатов и в последующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт - это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", - резюмировал он.
Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Сегодня Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.
Однако Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.
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