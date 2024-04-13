Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии, - Зеленский

Зеленский напомнил, что сегодня "очень хороший результат международной работы", а именно - Германия предоставит Украине дополнительный Patriot. Об этом он сегодня договорился с канцлером Олафом Шольцом.

"Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российской террора", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Украина не останавливается и продолжает работу с партнерами, которые также могут помочь. В частности, речь идет о Литве, Чехии, Румынии, Польше, Венгрии, Швейцарии, Латвии, Нидерландах, Греции, Португалии и Ирландии.

"Мы сделаем все для результатов и в последующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт - это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", - резюмировал он.