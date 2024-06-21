Україна працює з ЄС над поверненням чоловіків, які незаконно перетнули кордон, - МВС
Україна веде переговори з представниками країн ЄС щодо можливості повернення українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського союзу і ці переговори продовжуватимуться й надалі", - сказав він.
Водночас, за словами Клименка, наразі країни ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори продовжуються.
Нагадаємо, в інтерв'ю міністр розповів, що в Україні прикордонники щодня затримують десятки людей, які незаконно намагаються перетнути український кордон у напрямку ЄС.
"Ми затримуємо людей не лише безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, розташованих за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей щодня. Буває 10, буває 20, буває 30", - повідомив Клименко.
Також він зазначив, що має дані про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку в період з початку повномасштабної війни. Однак відмовився озвучувати статистику, оскільки це закрита інформація.
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