Клименко: інформація про кількість спроб втекти з України закрита, але це десятки щодня

В Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Євросоюзу, зокрема через ліси та річку Тису.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, не всі чоловіки, яких прикордонники і поліцейські затримують у зоні прикордоння, втікають від мобілізації.

"Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30", - розповів Клименко.

Він зауважив, що мова не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. А й про тих, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах.

"Це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян (від загальної кількості втікачів за кордон - ред.)", - сказав Клименко.

Міністр зауважив, що має дані щодо загальної кількості затриманих на кордоні чоловіків призовного віку у період від початку повномасштабної війни. Однак відмовився озвучити таку статистику. За його словами, це закрита інформація.

"Я її не скажу (статистику втікачів - ред.), тому що ці цифри на сьогоднішній день закриті і вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 15 - 20 чи навіть за 10 кілометрів від кордону, ми також в ці цифри (в загальну статистику втікачів - ред.) рахуємо", - розповів Ігор Клименко.

Мобілізація в Україні

Після того, як Верховна рада підтримала закон щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації почастішали випадки спроб нелегального перетину кордону.

Одним з найпопулярніших напрямків є річка Тиса, яка йде вздовж кордону України та Словаччини. Там прикордонники почали знаходити там значну кількість тіл чоловіків, які ймовірно намагались переплисти її.

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