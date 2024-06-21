ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина работает с ЕС над возвращением мужчин, которые незаконно пересекли границу, - МВД

Пятница 21 июня 2024 03:49
UA EN RU
Украина работает с ЕС над возвращением мужчин, которые незаконно пересекли границу, - МВД Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украина ведет переговоры с представителями стран ЕС о возможности возвращения украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр МВД Украины Игорь Клименко в интервью Радио Свобода.

"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского союза и эти переговоры будут продолжаться и дальше", - сказал он.

В то же время, по словам Клименко, сейчас страны ЕС не настроены массово возвращать украинских мужчин, но переговоры продолжаются.

Напомним, в интервью министр рассказал, что в Украине пограничники ежедневно задерживают десятки людей, которые незаконно пытаются пересечь украинскую границу в направлении ЕС.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5-10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", - сообщил Клименко.

Также он отметил, что имеет данные об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабной войны. Однако отказался озвучивать статистику, так как это закрытая информация.

Ранее РБК-Украина сообщало, могут ли украинцы проходить службу по месту проживания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины