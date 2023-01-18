Україна прагне поширити механізм "зернового коридору" на експорт сталі, - Свириденко

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Свириденко закликала розширити угоду, укладену щодо української агропродукції в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини. Вона підкреслила, що Україна відкрила три українські порти на Чорному морі, заблокованих російськими військами, для експорту продовольства. Проте для Україні важливо додати ще більше портів, щоб збільшити обсяги експорту, зазначила міністр в інтерв'ю.

"Ми зосередимося на будівництві додаткових сховищ для сільськогосподарських товарів, але зі стратегічної точки зору нам потрібно відкрити морські порти. Йдеться не лише про сільське господарство, йдеться про сталь", - констатувала Свириденко.

Вона підкреслила агенції, що українська економіка спустошена агресією Росії, доходи скоротилися через скорочення основних експортних товарів та руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних ударів. За словами міністра, минулого року ВВП скоротився на 30,2%, що є кращим результатом після початкового прогнозу у 50%.

"Після того, як економіка України скоротилася майже на третину внаслідок російського вторгнення, валовий внутрішній продукт може зрости на цілих 3% цьогоріч - якщо Росія вийде з наших територій і відкриються морські порти", - сказала Свириденко.