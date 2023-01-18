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Украина стремится применить механизм "зернового коридора" к экспорту стали, - Свириденко

Фото: первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и включить в него поставки стали, чтобы поддержать пострадавшую от войны с Россией экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко агентству Bloomberg.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Свириденко призвала расширить соглашение, заключенное в отношении украинской агропродукции в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции. Она подчеркнула, что Украина открыла три украинских порта на Черном море, заблокированных российскими войсками, для экспорта продовольствия. Однако Украине важно добавить еще больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта, отметила министр в интервью.

"Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, а о стали", - констатировала Свириденко.

Она подчеркнула, что украинская экономика опустошена агрессией России, доходы сократились из-за сокращения основных экспортных товаров и разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов. По словам министра, в прошлом году ВВП сократился на 30,2%, что является лучшим результатом после первоначального прогноза в 50%.

"После того, как экономика Украины сократилась почти на треть в результате российского вторжения, валовой внутренний продукт может вырасти на целых 3% в этом году - если Россия выйдет из наших территорий и откроются морские порты", - сказала Свириденко.

Еще в марте 2022 года РБК-Украина сообщало, что Украина потеряла в результате войны с Россией примерно 30-40% своих металлургических мощностей.

Кроме того, мы писали, что ГМК переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что металлургический комплекс Украины больше всего пострадал от российской агрессии, а объем производства сократился на 85%. Отрасль находится в глубоком кризисе и не способна покрыть даже переменные затраты.

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