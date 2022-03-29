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Украина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за войны, - "Метинвест"

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Вторник 29 марта 2022 21:41
Украина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за войны, - "Метинвест" Фото: Украина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за войны (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в эфире "Украина 24".

"Мариупольские заводы - это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей", - сообщил гендиректор "Метинвеста".

Рыженков подчеркнул, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того как российские войска будут изгнаны из территории Украины.

"У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским", - отметил он.

Глава компании подчеркнул, что работать заводы могут только в свободном, украинском Мариуполе.

"Это наша позиция, мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет", - отметил гендиректор компании.

По его словам, сейчас, как сам город, так и два металлургических завода, находятся под контролем вооружённых сил Украины и защитников Мариуполя.

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