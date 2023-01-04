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Україна прагне домогтись прискорення інспекцій в рамках "зернової угоди"

Фото: Україна прагне домогтись прискорення інспекцій в рамках зернової угоди (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Зусилля України щодо збільшення експорту в рамках "зернової угоди" наразі зосереджені на забезпеченні швидшої перевірки суден, а не на залученні більшої кількості портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

морські порти та затримує час інспекції під час експорту вантажу, що призводить до затримок з постачанням та постійних черг в Босфорській протоці.

Такі дії Росії наразі призводять лише до

"Україна зосереджена на нормалізації інспекцій, а не на відкритті нових портів", - сказав український чиновник.

Він також додав, що наразі немає сенсу відкривати жодні інші порти, що не є частиною угоди, адже, за його словами, при нинішніх темпах експорту зростає можливість закриття навіть працюючих портів Одеси.

Нагадаємо, в грудні через штучну затримку реєстрації на інспекцію з боку Росії в протоці Босфор майже 100 суден стояли в черзі.

Раніше ми писали, що завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.

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