Україна прагне домогтись прискорення інспекцій в рамках "зернової угоди"

Зусилля України щодо збільшення експорту в рамках "зернової угоди" наразі зосереджені на забезпеченні швидшої перевірки суден, а не на залученні більшої кількості портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
морські порти та затримує час інспекції під час експорту вантажу, що призводить до затримок з постачанням та постійних черг в Босфорській протоці.
Такі дії Росії наразі призводять лише до
"Україна зосереджена на нормалізації інспекцій, а не на відкритті нових портів", - сказав український чиновник.
Він також додав, що наразі немає сенсу відкривати жодні інші порти, що не є частиною угоди, адже, за його словами, при нинішніх темпах експорту зростає можливість закриття навіть працюючих портів Одеси.
Нагадаємо, в грудні через штучну затримку реєстрації на інспекцію з боку Росії в протоці Босфор майже 100 суден стояли в черзі.
Раніше ми писали, що завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.