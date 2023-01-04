Україна прагне домогтись прискорення інспекцій в рамках "зернової угоди"

морські порти та затримує час інспекції під час експорту вантажу, що призводить до затримок з постачанням та постійних черг в Босфорській протоці.

Такі дії Росії наразі призводять лише до

"Україна зосереджена на нормалізації інспекцій, а не на відкритті нових портів", - сказав український чиновник.

Він також додав, що наразі немає сенсу відкривати жодні інші порти, що не є частиною угоди, адже, за його словами, при нинішніх темпах експорту зростає можливість закриття навіть працюючих портів Одеси.