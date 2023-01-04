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Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках "зернового соглашения"

Фото: Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках зернового соглашения (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Усилия Украины по увеличению экспорта в рамках "зернового соглашения" сосредоточены на обеспечении более быстрой проверки судов, а не на привлечении большего количества портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

морские порты и задерживает время инспекции при экспорте груза, что приводит к задержкам со снабжением и постоянных очередей в Босфорском проливе.

Такие действия России сейчас приводят только к

"Украина сосредоточена на нормализации инспекций, а не на открытии новых портов", - сказал украинский чиновник.

Он также добавил, что пока нет смысла открывать никакие другие порты, не являющиеся частью соглашения, ведь, по его словам, при нынешних темпах экспорта растет возможность закрытия даже работающих портов Одессы.

Напомним, в декабре из-за искусственной задержки регистрации на инспекцию со стороны России в проливе Босфор почти 100 судов стояли в очереди.

Ранее мы писали, что благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.

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