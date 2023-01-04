Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках "зернового соглашения"

морские порты и задерживает время инспекции при экспорте груза, что приводит к задержкам со снабжением и постоянных очередей в Босфорском проливе.

Такие действия России сейчас приводят только к

"Украина сосредоточена на нормализации инспекций, а не на открытии новых портов", - сказал украинский чиновник.

Он также добавил, что пока нет смысла открывать никакие другие порты, не являющиеся частью соглашения, ведь, по его словам, при нынешних темпах экспорта растет возможность закрытия даже работающих портов Одессы.