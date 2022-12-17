РФ штучно обмежує рух через Босфор: в заторі майже 100 суден з зерном
Через затримку реєстрації на інспекцію з боку Росії нині в протоці Босфор майже 100 суден стоять в черзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.
На інспекційну перевірку Спільного координаційного центру учасників "зернової угоди у Босфорі очікують 92 українських судна з зерном.
"Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу", - повідомляють в міністерстві.
Вони додали, що така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць.
"За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тисяч тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тисяч тонн пшениці для Індонезії", - заявили в міністерстві.
Ніні в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тисяч тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 166 тисяч тонн агропродукції.
Нагадаємо, 14 грудня, з українських портів Одеської області вийшло ще чотири судна з 69,5 тисячами тонн агропродукції для країн Азії.
Раніше ми писали, що біля Босфору збільшився затор із танкерів із російською нафтою.
Також РБК-Україна повідомляли, що через дії Росії понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор.
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