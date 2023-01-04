Україна прагне домогтись прискорення інспекцій в рамках "зернової угоди"

Зусилля України щодо збільшення експорту в рамках "зернової угоди" наразі зосереджені на забезпеченні швидшої перевірки суден, а не на залученні більшої кількості портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зараз Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів зерна, але виробництво та експорт впали після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, адже нині крім іншого РФ блокує українські морські порти та затримує час інспекції під час експорту вантажу, що призводить до затримок з постачанням та постійних черг в Босфорській протоці.

Такі дії Росії наразі призводять лише до тижневих затримок суден та до скорочення поставок українського зерна на зовнішні ринки. Своєю чергою Росія заявляє, що нібито не робить нічого для гальмування процесу.

У липні за посередництва ООН і Туреччини вдалось розблокувати три провідні чорноморські порти України в Одеській області. Відповідно до угоди, всі кораблі перевіряються спільними групами в Босфорі, проте саме під час проходження російських інспекцій відбувається затримка суден.

"Україна зосереджена на нормалізації інспекцій, а не на відкритті нових портів", - сказав український чиновник.

Він також додав, що наразі немає сенсу відкривати жодні інші порти, що не є частиною угоди, адже, за його словами, при нинішніх темпах експорту зростає можливість закриття навіть працюючих портів Одеси.