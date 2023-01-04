Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках "зернового соглашения"

Усилия Украины по увеличению экспорта в рамках "зернового соглашения" сосредоточены на обеспечении более быстрой проверки судов, а не на привлечении большего количества портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сейчас Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна, но производство и экспорт упали после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, ведь в настоящее время помимо прочего РФ блокирует украинские морские порты и задерживает время инспекции при экспорте груза, что приводит к задержкам со снабжением и постоянных очередей в Босфорском проливе.

Такие действия России сейчас приводят только к недельным задержкам судов и сокращению поставок украинского зерна на внешние рынки. В свою очередь Россия заявляет, что якобы не делает ничего для торможения процесса.

В июле при посредничестве ООН и Турции удалось разблокировать три ведущих черноморских порта Украины в Одесской области. Согласно соглашению все корабли проверяются совместными группами в Босфоре, однако именно во время прохождения российских инспекций происходит задержка судов.

"Украина сосредоточена на нормализации инспекций, а не на открытии новых портов", - сказал украинский чиновник.

Он также добавил, что пока нет смысла открывать никакие другие порты, не являющиеся частью соглашения, ведь, по его словам, при нынешних темпах экспорта растет возможность закрытия даже работающих портов Одессы.