ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках "зернового соглашения"

Новина українською →
Украина, Среда 04 января 2023 16:20
Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках "зернового соглашения" Фото: Украина стремится добиться ускорения инспекций в рамках зернового соглашения (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Усилия Украины по увеличению экспорта в рамках "зернового соглашения" сосредоточены на обеспечении более быстрой проверки судов, а не на привлечении большего количества портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна, но производство и экспорт упали после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, ведь в настоящее время помимо прочего РФ блокирует украинские морские порты и задерживает время инспекции при экспорте груза, что приводит к задержкам со снабжением и постоянных очередей в Босфорском проливе.

Такие действия России сейчас приводят только к недельным задержкам судов и сокращению поставок украинского зерна на внешние рынки. В свою очередь Россия заявляет, что якобы не делает ничего для торможения процесса.

В июле при посредничестве ООН и Турции удалось разблокировать три ведущих черноморских порта Украины в Одесской области. Согласно соглашению все корабли проверяются совместными группами в Босфоре, однако именно во время прохождения российских инспекций происходит задержка судов.

"Украина сосредоточена на нормализации инспекций, а не на открытии новых портов", - сказал украинский чиновник.

Он также добавил, что пока нет смысла открывать никакие другие порты, не являющиеся частью соглашения, ведь, по его словам, при нынешних темпах экспорта растет возможность закрытия даже работающих портов Одессы.

Напомним, в декабре из-за искусственной задержки регистрации на инспекцию со стороны России в проливе Босфор почти 100 судов стояли в очереди.

Ранее мы писали, что благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Босфор Война России против Украины
NEWS
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет