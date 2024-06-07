Україна не повинна мати обмеження на удари по РФ, - адмірал НАТО

Бауер підтримав дозвіл на удари західною зброєю по Росії від низки країн. Свою думку він пояснив військовою логікою.

"Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована вглибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії", - розповів він.

За його словами, збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил.

"І якщо ви відтісните росіян вглиб Росії, це ускладнить для них боротьбу", - зауважив він.

Він також звернув увагу на те, що Захід повинен не допустити шантажу зі сторони російського диктатора Володимира Путіна.

"Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все", – вважає він.

Дозвіл завдавати ударів по території Росії

Наприкінці травня стало відомо, що низка країн дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Однак зброю дозволено було використовувати лише у прикордонних регіонах Росії.

Пізніше Володимир Зеленський що дозвіл завдавати ударів по РФ США передали через військові канали.

Також відомо, що Україна вже використала зброю США для ударів по Росії.

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