Украина не должна иметь ограничения на удары по РФ, - адмирал НАТО

Бауэр поддержал разрешение на удары западным оружием по России от ряда стран. Свое мнение он объяснил военной логикой.

"Право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений относительно дальности. Так что с военной точки зрения, опять же, если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели. Например, самолетах, которые взлетают с аэродрома в глубине России", - рассказал он. .

По его словам, увеличение дальнобойности оружия в Украине усложнило тыловое обеспечение российских сил.

"И если вы оттесните россиян вглубь России, это усложнит для них борьбу", – заметил он.

Он также обратил внимание на то, что Запад должен не допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не переходить снова и снова к этой идее, что все является красной линией, что все является эскалацией. Путин врал практически обо всем", – считает он.

Разрешение наносить удары по территории России

В конце мая стало известно, что ряд стран разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако оружие разрешено использовать только в приграничных регионах России.

Позже Владимир Зеленский, что разрешение наносить удары по РФ США передали через военные каналы.

Также известно, что Украина уже использовала оружие США для ударов по России .

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