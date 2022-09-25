"Україна повертатиме своїх людей": у ГУР розповіли про підготовку до наступних обмінів полоненими

Україна продовжує роботу над тим, аби повернути всіх своїх людей з російського полону. Обмінний фонд є та постійно поповнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника пресслужби Головного управління розвідки Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Українців потрібно визволяти. І Україна над цим працює. І Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після обміну (21 вересня - ред.), після повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів", - сказав речник.

Юсов наголосив, що Україна повертатиме всіх своїх людей. За його словами, обмінний фонд вже є та постійно поповнюється.

"Герої ЗСУ на сході та півдні роблять все можливе, аби поповнити обмінний фонд. Україна має про що говорити та кого вимагати повернути", - додав він.