"Украина будет возвращать своих людей": в ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными

Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих людей из российского плена. Обменный фонд есть и постоянно пополняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Украинцев нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена (21 сентября - ред,), после возвращения, параллельно уже идет подготовка к последующим обменам", - сказал спикер.
Юсов подчеркнул, что Украина будет возвращать всех своих людей. По его словам, обменный фонд уже есть и постоянно пополняется.
"Герои ВСУ на востоке и юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд. Украине есть о чем говорить и кого требовать вернуть", - добавил он.
Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось освободить 215 украинских защитников.
Все детали о том, как произошел этот обмен - читайте в материале РБК-Украина.
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