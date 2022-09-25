RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украина будет возвращать своих людей": в ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными

Фото: В ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными (РБК-Україна)
Автор: Олег Васкив

Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих людей из российского плена. Обменный фонд есть и постоянно пополняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Украинцев нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена (21 сентября - ред,), после возвращения, параллельно уже идет подготовка к последующим обменам", - сказал спикер.

Юсов подчеркнул, что Украина будет возвращать всех своих людей. По его словам, обменный фонд уже есть и постоянно пополняется.

"Герои ВСУ на востоке и юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд. Украине есть о чем говорить и кого требовать вернуть", - добавил он.

Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось освободить 215 украинских защитников.

Все детали о том, как произошел этот обмен - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины