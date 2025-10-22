UA

Економіка

Україна повертається до погодинних відключень світла: де дізнатися свій графік

Фото: графіки відключень світла діятимуть в Україні і 23 жовтня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на середу, 22 жовтня, росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Внаслідок ураження енергооб'єктів по областях запроваджено погодинні графіки відключень світла.

РБК-Україна розповідає, де українці можуть дізнатися свій графік.

Після обстрілів російських окупантів в Україні запровадили аварійні відключення світла, після чого з 16:00 почалися відключення світла за графіками.

"Укренерго" повідомило, що у більшості областей України і в четвер, 23 жовтня, з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Де українцям дізнатися про графіки

Інформація по кожній області оновлюється в соцмережах на офіційних сторінках обленерго:

Масований обстріл енергетики

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 22 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням сотень дронів-камікадзе, балістичних і крилатих ракет.

Головною ціллю країни-агресорки стали об'єкти української енергетичної інфраструктури.

В "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зі світлом залишається в Чернігівській та Сумській областях. У більшості регіонів запроваджували аварійні відключення світла.

