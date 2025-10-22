Україна повертається до погодинних відключень світла: де дізнатися свій графік

Після обстрілів російських окупантів в Україні запровадили аварійні відключення світла, після чого з 16:00 почалися відключення світла за графіками.

"Укренерго" повідомило, що у більшості областей України і в четвер, 23 жовтня, з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Де українцям дізнатися про графіки

Інформація по кожній області оновлюється в соцмережах на офіційних сторінках обленерго: