Україна повертається до погодинних відключень світла: де дізнатися свій графік

В ніч на середу, 22 жовтня, росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Внаслідок ураження енергооб'єктів по областях запроваджено погодинні графіки відключень світла.
РБК-Україна розповідає, де українці можуть дізнатися свій графік.
Після обстрілів російських окупантів в Україні запровадили аварійні відключення світла, після чого з 16:00 почалися відключення світла за графіками.
"Укренерго" повідомило, що у більшості областей України і в четвер, 23 жовтня, з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
Інформація по кожній області оновлюється в соцмережах на офіційних сторінках обленерго:
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 22 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням сотень дронів-камікадзе, балістичних і крилатих ракет.
Головною ціллю країни-агресорки стали об'єкти української енергетичної інфраструктури.
В "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зі світлом залишається в Чернігівській та Сумській областях. У більшості регіонів запроваджували аварійні відключення світла.