RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина возвращается к почасовым отключениям света: где узнать свой график

Фото: графики отключений света будут действовать в Украине и 23 октября (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на среду, 22 октября, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Вследствие поражения энергообъектов по областям введены почасовые графики отключений света.

РБК-Украина рассказывает, где украинцы могут узнать свой график.

После обстрелов российских оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света, после чего с 16:00 начались отключения света по графикам.

"Укрэнерго" сообщило, что в большинстве областей Украины и в четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Где украинцам узнать о графиках

Информация по каждой области обновляется в соцсетях на официальных страницах облэнерго:

 

Массированный обстрел энергетики

Напомним, в ночь на сегодня, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине с применением сотен дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет.

Главной целью страны-агрессора стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКУкраинаГрафики отключения светаЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключения света