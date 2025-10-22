Украина возвращается к почасовым отключениям света: где узнать свой график

После обстрелов российских оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света, после чего с 16:00 начались отключения света по графикам.

"Укрэнерго" сообщило, что в большинстве областей Украины и в четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Где украинцам узнать о графиках

Информация по каждой области обновляется в соцсетях на официальных страницах облэнерго: