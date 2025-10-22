Украина возвращается к почасовым отключениям света: где узнать свой график

В ночь на среду, 22 октября, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Вследствие поражения энергообъектов по областям введены почасовые графики отключений света.
РБК-Украина рассказывает, где украинцы могут узнать свой график.
После обстрелов российских оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света, после чего с 16:00 начались отключения света по графикам.
"Укрэнерго" сообщило, что в большинстве областей Украины и в четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Информация по каждой области обновляется в соцсетях на официальных страницах облэнерго:
Напомним, в ночь на сегодня, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине с применением сотен дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет.
Главной целью страны-агрессора стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.
В "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.