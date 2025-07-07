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Україна повернулася до стратегії знищення російських НПЗ, - експерт

Понеділок 07 липня 2025 17:12
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Україна повернулася до стратегії знищення російських НПЗ, - експерт Фото: Ільський НПЗ у Росії атакували українські дрони 7 липня (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Україна, судячи з останніх атак Сил оборони по території Росії, повернулася до стратегії знищення російських нафтопереробних заводів (НПЗ).

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.

"Щодо Краснозаводська, там знаходиться хімпідприємство, воно є величезним, дуже важливим для цього регіону, виготовляє вибухівку, компоненти для вибухівки й взагалі там працює на російський ВПК", - сказав Ступак.

Він нагадав, що раніше в цьому році там вже були "прильоти", але український безпілотник не вибухнув.

"Тут декілька вибухів було, великої детонації не зафіксовано, але хочу сподіватися, що хоча б частина персоналу загинула або травмувалися, або там виробничі потужності (пошкоджено - ред. ). Ну хоча б так", - розповів експерт.

Він додав, що Україна відновлює удари по Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

"Цей удар (7 липня - ред.), знову ж таки, коментуючи відсутність фото, відеоматеріалів, можна сказати, що він був не дуже вдалим, бо немає пожежі, немає вибухів. Але Україна, ми бачимо, судячи з усього, повернулася до цієї стратегії знищення російських НПЗ", - зазначив Ступак.

Удари України по російських НПЗ

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара. Він розташований в Краснодарському краї Росії.

За даними джерел, внаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства. Удар спричинив пожежу та зупинку частини виробничих процесів.

Окрім того, українські захисники в ніч на 7 липня атакували "Краснозаводський хімічний завод". Там росіяни, зокрема, виробляють бойові частини для дронів-камікадзе "Шахед".

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