Україна повернулася до стратегії знищення російських НПЗ, - експерт

"Щодо Краснозаводська, там знаходиться хімпідприємство, воно є величезним, дуже важливим для цього регіону, виготовляє вибухівку, компоненти для вибухівки й взагалі там працює на російський ВПК", - сказав Ступак.

Він нагадав, що раніше в цьому році там вже були "прильоти", але український безпілотник не вибухнув.

"Тут декілька вибухів було, великої детонації не зафіксовано, але хочу сподіватися, що хоча б частина персоналу загинула або травмувалися, або там виробничі потужності (пошкоджено - ред. ). Ну хоча б так", - розповів експерт.

Він додав, що Україна відновлює удари по Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

"Цей удар (7 липня - ред.), знову ж таки, коментуючи відсутність фото, відеоматеріалів, можна сказати, що він був не дуже вдалим, бо немає пожежі, немає вибухів. Але Україна, ми бачимо, судячи з усього, повернулася до цієї стратегії знищення російських НПЗ", - зазначив Ступак.