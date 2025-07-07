Далекобійні дрони ГУР вдарили по НПЗ в Краснодарському краї , - джерела
Сьогодні, 7 липня українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара. Він розташований в Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, внаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.
Удар спричинив пожежу та зупинку частини виробничих процесів.
Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки й зафіксовані вибухи на території заводу.
Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.
КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.
Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України.
Нагадаємо, ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.
За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".
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