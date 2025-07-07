Далекобійні дрони ГУР вдарили по НПЗ в Краснодарському краї , - джерела

Сьогодні, 7 липня українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара. Він розташований в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, внаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства. Удар спричинив пожежу та зупинку частини виробничих процесів. Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки й зафіксовані вибухи на території заводу. Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом. Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України.