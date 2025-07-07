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Далекобійні дрони ГУР вдарили по НПЗ в Краснодарському краї , - джерела

Понеділок 07 липня 2025 14:32
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Далекобійні дрони ГУР вдарили по НПЗ в Краснодарському краї , - джерела Фото: Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Уляна Безпалько

Сьогодні, 7 липня українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара. Він розташований в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, внаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.

Удар спричинив пожежу та зупинку частини виробничих процесів.

Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки й зафіксовані вибухи на території заводу.

Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України.

Нагадаємо, ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".

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