Украина вернулась к стратегии уничтожения российских НПЗ, - эксперт

"Что касается Краснозаводска, там находится химпредприятие, оно является огромным, очень важным для этого региона, производит взрывчатку, компоненты для взрывчатки и вообще там работает на российский ВПК", - сказал Ступак.

Он напомнил, что ранее в этом году там уже были "прилеты", но украинский беспилотник не взорвался.

"Здесь несколько взрывов было, большой детонации не зафиксировано, но хочу надеяться, что хотя бы часть персонала погибла или травмировались, или там производственные мощности (повреждены - ред.). Ну хотя бы так", - рассказал эксперт.

Он добавил, что Украина возобновляет удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае.

"Этот удар (7 июля - ред.), опять же, комментируя отсутствие фото, видеоматериалов, можно сказать, что он был не очень удачным, потому что нет пожара, нет взрывов. Но Украина, мы видим, судя по всему, вернулась к этой стратегии уничтожения российских НПЗ", - отметил Ступак.