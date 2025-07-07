Украина вернулась к стратегии уничтожения российских НПЗ, - эксперт
Украина, судя по последним атакам Сил обороны по территории России, вернулась к стратегии уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.
"Что касается Краснозаводска, там находится химпредприятие, оно является огромным, очень важным для этого региона, производит взрывчатку, компоненты для взрывчатки и вообще там работает на российский ВПК", - сказал Ступак.
Он напомнил, что ранее в этом году там уже были "прилеты", но украинский беспилотник не взорвался.
"Здесь несколько взрывов было, большой детонации не зафиксировано, но хочу надеяться, что хотя бы часть персонала погибла или травмировались, или там производственные мощности (повреждены - ред.). Ну хотя бы так", - рассказал эксперт.
Он добавил, что Украина возобновляет удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае.
"Этот удар (7 июля - ред.), опять же, комментируя отсутствие фото, видеоматериалов, можно сказать, что он был не очень удачным, потому что нет пожара, нет взрывов. Но Украина, мы видим, судя по всему, вернулась к этой стратегии уничтожения российских НПЗ", - отметил Ступак.
Удары Украины по российским НПЗ
Напомним, сегодня, 7 июля, украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара. Он расположен в Краснодарском крае России.
По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия. Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.
Кроме того, украинские защитники в ночь на 7 июля атаковали "Краснозаводской химический завод". Там россияне, в частности, производят боевые части для дронов-камикадзе "Шахед".
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