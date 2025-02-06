Україна повернула з тимчасово окупованого Криму вісім дітей

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще вісім українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованого Криму", - розповіла вона.

За словами радниці, їхня історія - приклад системної жорстокості окупантів.

"Дітей насильно відібрали у матері під час перебування в лікарні, змусивши її під погрозами віддати їх до дитбудинку", - продовжила вона.

В закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.

"Усе це - частина російської політики, спрямованої на знищення української ідентичності", - констатувала Зарівна.