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Україна повернула з тимчасово окупованого Криму вісім дітей

Фото: Україна повернула з тимчасово окупованого Криму вісім дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З тимчасово окупованого Криму вдалось повернути вісім дітей. Росіяни відібрали їх у матері, змусивши віддати до дитбудинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарії Зарівної.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще вісім українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованого Криму", - розповіла вона.

За словами радниці, їхня історія - приклад системної жорстокості окупантів.

"Дітей насильно відібрали у матері під час перебування в лікарні, змусивши її під погрозами віддати їх до дитбудинку", - продовжила вона.

В закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.

"Усе це - частина російської політики, спрямованої на знищення української ідентичності", - констатувала Зарівна.

Останнім часом постійно проводяться операції з повернення дітей з тимчасово окупованих Криму та інших регіонів України. Наприклад, днями Україна змогла повернути з російської окупації ще 12 дітей. Це сталось рамках все тієї ж ініціативи Bring Kids Back UA.

А на прикінці січня Україні вдалося повернути брата та сестру, які все життя прожили в окупації. Їхнє рідне місто було захоплене росіянами ще у 2014 році.

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