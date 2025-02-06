Украина вернула из временно оккупированного Крыма восемь детей

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA еще восемь украинских детей удалось спасти из временно оккупированного Крыма", - рассказала она.

По словам советницы, их история - пример системной жестокости оккупантов.

"Детей насильно отобрали у матери во время пребывания в больнице, заставив ее под угрозами отдать их в детдом", - продолжила она.

В заведении детей подвергали травле, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и милитаристских кружках, где их учили обращаться с оружием и готовили к войне.

"Все это - часть российской политики, направленной на уничтожение украинской идентичности", - констатировала Заривная.