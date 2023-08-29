ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна повернула тіла ще 84 загиблих військових

Вівторок 29 серпня 2023 11:43
UA EN RU
Україна повернула тіла ще 84 загиблих військових Ілюстративне фото: Україна повернула тіла ще 84 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна повернула тіла 84 військовослужбовців, які віддали свої життя за нашу державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій. Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 захисників.

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Передача тіл загиблих оборонців здійснювалась відповідно до норм Женевських конвенцій.

Повернення тіл загиблих бійців

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Так, востаннє такий обмін пройшов на початку серпня, коли Україна повернула тіла 44 полеглих бійців.

При цьому нещодавно керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк розповів, що РФ передає Україні тіла військових, які офіційно були визнані полоненими. При цьому жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше