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Україна повернула тіла 44 загиблих військових

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 12:40
Україна повернула тіла 44 загиблих військових Фото: Україна повернула тіла 44 загиблих захисників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повернула тіла ще 44 військовослужбовців, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка в Telegram.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повернення тіл з окупованих територій України відбулося за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництвом, ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення загиблих захисників ще триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Повернення тіл загиблих бійців

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Так, 14 липня Україна повернула тіла ще 62 загиблих воїнів.

Також нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула тіла захисників, що загинули внаслідок російського теракту в Оленівці. Тоді росіяни підірвали будівлю колонії, де були полонені українські воїни. За непідтвердженими даними, загинуло понад 50 людей.

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