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Украина вернула тела еще 84 погибших военных

Вторник 29 августа 2023 11:43
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Украина вернула тела еще 84 погибших военных Иллюстративное фото: Украина вернула тела еще 84 погибших военных (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина вернула тела 84 военнослужащих, которые отдали свои жизни за наше государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий. Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников.

Отмечается, что репатриация тел с оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военном сотрудничестве ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Передача тел погибших защитников осуществлялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Возвращение тел погибших бойцов

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. В последний раз такой обмен прошел в начале августа, когда Украина вернула тела 44 павших бойцов.

При этом недавно руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк рассказал, что РФ передает Украине тела военных, которые были официально признаны пленными. При этом никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие в России медицинской комиссии.

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