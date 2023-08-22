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Росія повертає Україні тіла військових, які були полоненими

Вівторок 22 серпня 2023 16:06
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Росія повертає Україні тіла військових, які були полоненими Ілюстративне фото: Росія повертає Україні тіла військових, які були полоненими (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти передають Україні тіла захисників, які офіційно були визнані полоненими.

Про це заявив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Станом на сьогоднішній день Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як ті, що перебувають у полоні в Росії. При цьому жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про тяжкий їх стан не було", - розповів Таранюк.

За його словами, такі факти ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.

Вбивство українських полонених у Оленівці

Нагадаємо, ще минулого року російські окупанти влаштували теракт у колонії Оленівки, де перебували українські військовополонені.

Внаслідок інциденту загинули понад 50 українських захисників.

Як зазначав на початку липня уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, Україні вже вдалося повернути тіла загиблих у Оленівці військових.

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