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Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника

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П'ятниця 10 лютого 2023 12:35
Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника Фото: Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 лютого, відбувся черговий обмін тілами. Україні вдалося повернути додому ще 61 загиблого героя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", - пише пресслужба.

Зазначається, що передача відбулась відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 888 українських героїв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в рамках останнього обміну, Україні вдалось повернути тіла 42 загиблих захисників.

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