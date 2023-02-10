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Украина вернула тела еще 61 павшего защитника

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Пятница 10 февраля 2023 12:35
Украина вернула тела еще 61 павшего защитника Фото: Украина вернула тела еще 61 павшего защитника (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 февраля, прошел очередной обмен телами. Украине удалось вернуть домой еще 61 погибшего героя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что передача состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

Всего уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 888 украинских героев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в рамках последнего обмена Украине удалось вернуть тела 42 погибших защитников.

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