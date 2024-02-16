Україна повернула тіла ще 58 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - пише пресслужба.

Фото: Україна повернула тіла 58 загиблих військових (Getty Images)

Зазначається, що тіла військових після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.

Повернення тіл загиблих військових

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 26 січня, коли Україна повернула тіла 77 загиблих бійців.

Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.