ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина вернула тела 58 погибших военных

Пятница 16 февраля 2024 12:50
UA EN RU
Украина вернула тела 58 погибших военных Фото: Украина вернула тела 58 погибших военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула тела еще 58 военнослужащих, отдавших свою жизнь, защищая свободу и независимость нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Вооруженные силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", - пишет пресс-служба.

Фото: Украина вернула тела 58 погибших военных (Getty Images)

Отмечается, что тела военных после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.

Возвращение тел погибших военных

Россия и Украина регулярно проводят обмен телами военных. Последний раз такой обмен прошел 26 января, когда Украина вернула тела 77 погибших бойцов.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под сомнение качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США