Украина вернула тела еще 58 военнослужащих, отдавших свою жизнь, защищая свободу и независимость нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Вооруженные силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", - пишет пресс-служба.

Фото: Украина вернула тела 58 погибших военных (Getty Images)

Отмечается, что тела военных после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.

Возвращение тел погибших военных

Россия и Украина регулярно проводят обмен телами военных. Последний раз такой обмен прошел 26 января, когда Украина вернула тела 77 погибших бойцов.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под сомнение качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.