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Україна повернула ще п’ятьох дітей з окупованих територій

Фото: Діти повернулися в Україну з окупації (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще п'ятьох дітей. Їх вивезли з тимчасово окупованих територій та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Серед врятованих - 10-річний хлопчик, який тривалий час залишався в окупації разом із хворою бабусею. Коли почалась війна, його мати була в іншому місті. Вона кілька разів, ризикуючи всім, намагалася забрати сина самостійно, але безрезультатно. Тепер родина знову разом і в безпеці на території України", - повідомив Єрмак.

Фото: Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей

Як зазначив Андрій Єрмак, цей гуманітарний акт став можливим завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA, а також завдяки зусиллям Офісу Омбудсмана, який активно працював над поверненням дітей.

Особливу подяку він написав Державі Катар за медіацію, що сприяла поверненню п’яти дітей.

Повернення дітей з окупації

Нагадаємо, що стало відомо, що з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей. Йдеться про двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 3 до 17 років.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що від початку 2024 року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

Крім того, Україна повернула з тимчасово окупованих територій трьох дітей. Завдяки цьому, зокрема, вдалося возз'єднати родину.

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