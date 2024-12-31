ua en ru
Вт, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей

Вівторок 31 грудня 2024 18:53
UA EN RU
Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей Фото: Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ще чотирьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області. Це двоє хлопчиків і двоє дівчаток віком від 3 до 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонської області", - повідомив Прокудін.

За його словами, вдалося повернути двох хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років.

"Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, - російський терор, погрози, допити рідних. Головне, що ці жахіття позаду. І тепер діти разом зі своїми близькими - у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу", - додав глава ОВА.

Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та роботі благодійної організації "Save Ukraine".

За словами Прокудіна, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

Депортація українських дітей

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні Діти
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне