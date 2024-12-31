Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей
Ще чотирьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області. Це двоє хлопчиків і двоє дівчаток віком від 3 до 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонської області", - повідомив Прокудін.
За його словами, вдалося повернути двох хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років.
"Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, - російський терор, погрози, допити рідних. Головне, що ці жахіття позаду. І тепер діти разом зі своїми близькими - у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу", - додав глава ОВА.
Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та роботі благодійної організації "Save Ukraine".
За словами Прокудіна, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.
Депортація українських дітей
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
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