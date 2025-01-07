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Україні вдалося повернути з окупації ще трьох дітей

Вівторок 07 січня 2025 17:51
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Україні вдалося повернути з окупації ще трьох дітей Ілюстративне фото: Україна повернула трьох хлопчиків із окупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна повернула з тимчасово окупованих територій трьох дітей. Завдяки цьому, зокрема, вдалося возз'єднати родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

За словами Лубінця, перші дві дитини - маленькі хлопчики. Їхня мама через війну була змушена виїхати з України, а її сини залишилися на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

Фото: діти, яких повернули з окупації (t.me/dmytro_lubinetzs)

Жінка звернулася по допомогу до Офісу омбудсмена і їй вдалося допомогти - дітей евакуювали з тимчасово окупованих територій і возз'єднали з матір'ю. Наразі родина вже в безпеці.

При цьому, як додав омбудсмен, третя дитина - 17-річний хлопець, який став символом мужності. Він підтримував Україну на тимчасово окупованих територіях, за що його переслідували представники окупаційної влади. Хлопця катували і залякували.

"Зрештою він звернувся до нас і зараз - у безпеці, отримує гуманітарну та матеріальну підтримку, а також допомогу в оформленні документів. На нього чекає новий етап життя - навчання у вільній незалежній Україні", - розповів Лубінець.

Повернення дітей з окупації

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей. Йдеться про двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 3 до 17 років.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що від початку 2024 року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

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