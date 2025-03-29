Украина вернула еще пятерых детей с оккупированных территорий

"Среди спасенных - 10-летний мальчик, который долгое время оставался в оккупации вместе с больной бабушкой. Когда началась война, его мать была в другом городе. Она несколько раз, рискуя всем, пыталась забрать сына самостоятельно, но безрезультатно. Теперь семья снова вместе и в безопасности на территории Украины", - сообщил Ермак.

Фото: Украина вернула из оккупации еще пятерых детей

Как отметил Андрей Ермак, этот гуманитарный акт стал возможным благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA, а также благодаря усилиям Офиса Омбудсмана, который активно работал над возвращением детей.

Особую благодарность он написал Государству Катар за медиацию, которая способствовала возвращению пяти детей.