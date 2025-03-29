Україна повернула ще п’ятьох дітей з окупованих територій

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще п'ятьох дітей. Їх вивезли з тимчасово окупованих територій та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T elegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Серед врятованих - 10-річний хлопчик, який тривалий час залишався в окупації разом із хворою бабусею. Коли почалась війна, його мати була в іншому місті. Вона кілька разів, ризикуючи всім, намагалася забрати сина самостійно, але безрезультатно. Тепер родина знову разом і в безпеці на території України", - повідомив Єрмак.

Фото: Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей

Як зазначив Андрій Єрмак, цей гуманітарний акт став можливим завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA, а також завдяки зусиллям Офісу Омбудсмана, який активно працював над поверненням дітей.

Особливу подяку він написав Державі Катар за медіацію, що сприяла поверненню п’яти дітей.