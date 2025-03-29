Украина вернула еще пятерых детей с оккупированных территорий
Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще восьмерых детей. Их вывезли с временно оккупированных территорий и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTelegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Среди спасенных - 10-летний мальчик, который долгое время оставался в оккупации вместе с больной бабушкой. Когда началась война, его мать была в другом городе. Она несколько раз, рискуя всем, пыталась забрать сына самостоятельно, но безрезультатно. Теперь семья снова вместе и в безопасности на территории Украины", - сообщил Ермак.
Фото: Украина вернула из оккупации еще пятерых детей
Как отметил Андрей Ермак, этот гуманитарный акт стал возможным благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA, а также благодаря усилиям Офиса Омбудсмана, который активно работал над возвращением детей.
Особую благодарность он написал Государству Катар за медиацию, которая способствовала возвращению пяти детей.
Возвращение детей из оккупации
Напомним, что стало известно, что из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть четырех детей. Речь идет о двух мальчиках и двух девочках в возрасте от 3 до 17 лет.
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что с начала 2024 года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.
Кроме того, Украина вернула с временно оккупированных территорий трех детей. Благодаря этому, в частности, удалось воссоединить семью.
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