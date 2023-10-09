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Україна повернула ще дев’ятьох дітей з окупованої Херсонської області

Понеділок 09 жовтня 2023 16:10
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Україна повернула ще дев’ятьох дітей з окупованої Херсонської області Фото: Україна повернула ще дев’ятьох дітей з окупованої Херсонської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На підконтрольну Україні територію повернули ще дев'ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"До України вдалося повернути дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей - від 5 до 14 років", - написав Прокудін.

Досягнути цього, за його словами, вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонської області.

Депортація українських дітей

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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Херсонська область діти Війна Росії проти України
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