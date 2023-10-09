Украина вернула еще девять детей из оккупированной Херсонской области
На подконтрольную Украине территорию вернули еще девять детей, которые находились на временно оккупированной россиянами части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях. Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пять девочек и четверо мальчиков. Возраст детей - от 5 до 14 лет", - написал Прокудин.
Достичь этого, по его словам, удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Всего с начала 2023 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонской области.
Депортация украинских детей
В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.
Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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